Jean-Claude Arnault a aussi été condamné lundi par la Cour d'appel de Svea à deux ans et demi de prison pour avoir violé la même femme deux fois, il y a sept ans.

En octobre 2011, le Français de 72 ans, qui est marié à une ancienne membre du conseil d'administration de l'Académie suédoise, avait été reconnu coupable d'un viol commis en 2011. Il avait été acquitté d'un deuxième viol, parce que la victime s'était endormie et qu'un tribunal de Stockholm avait estimé que son récit n'était pas fiable.

Toutefois, la Cour d'appel a « procédé à une évaluation différente », affirmant qu'il était « hors de tout doute raisonnable que l'accusé était coupable de viol » dans le deuxième cas.

La déposition de la femme « a donné une impression de crédibilité », et son récit « était fortement soutenu par celles de plusieurs témoins » qui étaient « fiables et suffisantes » pour une condamnation. Le tribunal a également déclaré qu'il avait pris en considération « l'âge relativement élevé » d'Arnault et « le temps exceptionnellement long qui s'est écoulé entre l'infraction et la poursuite ».

Le scandale des agressions sexuelles a conduit 8 membres à quitter le conseil d'administration de 18 membres ou à s'en dissocier.

Les accusations portées contre Arnault, le mari de Katarina Frostenson, ont ébranlé ce corps prestigieux. Il est également soupçonné d'avoir révélé le nom des lauréats du Nobel de littérature à sept reprises, à compter de 1996. En mai, l'Académie a annoncé qu'aucun prix ne serait attribué cette année.