Le projet de loi C-71 a été déposé en mars, il y a maintenant plus de sept mois. Il a été adopté à la Chambre des communes le 24 octobre dernier, mais il n'a pas encore franchi l'étape de la deuxième lecture au Sénat.

La porte-parole du groupe Polysesouvient, Heidi Rathjen, a soutenu que les sénateurs avaient été inondés de courriels et d'appels contre le projet de loi libéral.

Mais les sénateurs sont nommés et non élus, et ils ne sont donc pas soumis aux mêmes pressions que les députés qui cherchent à se faire réélire, a-t-elle souligné.

Ils ont été mis au défi de montrer aux députés comment on se tient debout quand on n'a pas peur du lobby des armes par Serge St-Arneault, frère d'Annie, survivante du massacre à Polytechnique.

La tuerie du 6 décembre 1989 a fait 14 victimes, toutes des femmes.

