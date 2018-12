Un texte de Jérôme Labbé

Les inscriptions aux activités de sports et de loisirs offertes par la Ville de Mont-Royal cet hiver ont débuté à 9 h lundi matin. Contrairement à la situation antérieure, les résidents de Glenmount n'ont pas pu y participer. Ils devront attendre à jeudi pour profiter des places qui restent – et payer le même prix que les non-résidents, comme c'est le cas pour tous les autres Montréalais.

C'est la première fois en 30 ans qu'une telle situation se présente pour les quelque 1800 résidents de Glenmount, un secteur cossu de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui a beaucoup plus à voir avec la Ville de Mont-Royal qu'avec Côte-des-Neiges – c'est du moins ce que font valoir plusieurs de ses résidents, qui espèrent un jour faire sécession d'avec la ville de Montréal.

Ceux-ci évoquent notamment le fait que les secteurs de Glenmount et de Mont-Royal n'ont fait qu'un pendant quelques années, fusionnés au sein d'un seul et même arrondissement de 2002 à 2006, pendant la brève période des fusions municipales.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

C'est que le secteur de Glenmont se trouve pratiquement enclavé par le territoire « monterois » – le gentilé de Mont-Royal. Sa seule frontière avec le reste de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce se trouve délimitée par la rue Jean-Talon Ouest et la voie ferrée du CP, située juste au sud de celle-ci.

Une vieille entente intermunicipale permettait jusqu'à tout récemment aux résidents de Glenmount de profiter des services de loisirs de Mont-Royal selon les mêmes conditions que celles offertes à leurs voisins monterois. Ce ne sera plus le cas, du moins pas cet hiver : la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, a fait savoir la semaine dernière que les négociations visant à renouveler cette entente avaient échoué.

C'est que l'arrondissement payait trop cher, avait-elle expliqué sur Facebook, évoquant le chiffre de 155 000 $ par année – une somme qui, selon elle, pourrait servir à « indexer les subventions [accordées] aux groupes communautaires afin de les aider entre autres à absorber l’augmentation du salaire minimum ».

Il s'agit, selon elle, d'une question d'équité.

« Considérant que l’arrondissement paie déjà 128 $ par résident de CDN-NDG pour l’offre en culture, sport et loisir, l’entente avec Ville Mont-Royal fait grimper ce montant à 214 $ par résident pour le seul secteur de Glenmount », calcule la mairesse. « Or, le revenu médian du secteur de Glenmount est de 70 000 $ avant impôts, contre 39 200 $ pour les résidents du quartier Côte-des-Neiges. »

Apaisement

Le maire de Mont-Royal, Philippe Roy, n'a pas encore commenté publiquement le différend. Une conférence de presse, qui devait avoir lieu lundi matin à l'hôtel de ville de Mont-Royal en présence du conseiller de Snowdon et chef par intérim d'Ensemble Montréal, Lionel Perez, a été annulée sans explications, quelques heures avant sa tenue.

En lieu et place de l'événement, la Ville de Mont-Royal a émis un communiqué dans laquelle elle « déplore la non-reconduction de l'entente ». Le maire Roy écrit pour sa part que la sortie de Mme Montgomery est « étonnante », soulignant au passage que sa municipalité avait offert de revoir l'entente à la baisse.

Au cabinet de la mairesse Montgomery, on perçoit l'annulation de la conférence de presse comme une main tendue, un acte de bonne foi.

« Philippe Roy et moi avons décidé de continuer nos négociations », a écrit la mairesse sur sa page Facebook, lundi matin. « Dans un esprit de collaboration, nous avons convenu que je retirerais mes publications Facebook et qu'il annulerait sa conférence de presse de ce matin. J'espère sincèrement que nous arriverons à une entente qui bénéficie à tous et toutes. »

Mme Montgomery fera le point sur la question lundi soir lors de la réunion mensuelle du conseil d'arrondissement, a fait savoir son cabinet. Plusieurs résidents mécontents de Glenmount ont annoncé sur Facebook qu'ils comptaient assister à la séance. Ils devront toutefois prendre leur mal en patience, puisque même si une nouvelle entente devait être signée dans les prochains jours, les Monterois auront pu accaparer les meilleures places en vue des activités de l'hiver 2019.