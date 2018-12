Le gouvernement provincial précise, par voie de communiqué, que le problème s’est présenté en novembre 2017 et qu'il vient d’être résolu. Il a pu toucher 615 patients environ.

Au cours de cette période, le logiciel TELUS Health’s Med Access a cessé de transmettre aux médecins les données entrées dans les dossiers médicaux électroniques de la province.

Les professionnels de la santé avaient toutefois accès aux résultats des examens en format papier.

Jusqu’ici, rien n’indique que cette erreur a eu des conséquences sur la santé de patients, affirme le ministre de la Santé, John Haggie. Les résultats d’examens médicaux critiques n’ont pas été touchés par cette erreur.

Les tests de sang sont le type d’examen courant le plus touché par la panne du logiciel, selon le ministre Haggie. Mais les résultats de radiographies, de tests de laboratoire et d’ultrasons ont aussi pu être communiqués tardivement aux médecins, et par conséquent, aux patients.