Hubert Lenoir et plusieurs artistes seront du « Party » du Nouvel An de 19 h à 2 h au quai Jacques-Cartier, animé par l’humoriste Neev. Sur scène, il sera en compagnie d’une brochette d’artistes qui ont marqué 2018 : Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A.Malette et Afrikana Soul Sister.

Le grand décompte du passage à 2019 sera souligné avec un feu d'artifice sur les coups de minuit.

Lydia Képinski Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Si les célébrations de l’événement Montréal en Fêtes culminent avec ce spectacle du Nouvel An, du 20 au 31 décembre plusieurs activités sont prévues dans le Vieux-Port de Montréal, animé pour célébrer le temps des Fêtes.

Sur la place Jacques-Cartier, les visiteurs pourront écouter des chorales, des conteurs, des artistes autochtones, des spectacles en se réchauffant autour d’un feu de foyer extérieur. De nouvelles installations d'art public lumineuses seront aussi installées.

Toutes les activités de Montréal en Fêtes sont gratuites.