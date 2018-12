Les immeubles agricoles auront toutefois un taux de taxation distinct, équivalent à 84 % de celui qui aurait normalement été appliqué. La Ville, dont 30 % du territoire est une zone agricole, dit vouloir ainsi mieux soutenir ce milieu.

« La valeur des propriétés des agriculteurs a augmenté de façon assez spectaculaire. Alors la suggestion de notre équipe, c’est de créer une [nouvelle] catégorie de taxation et on a pu réduire dans cette catégorie le taux de taxation », a indiqué le maire Marc Demers en conférence de presse.

Les dépenses de la Municipalité devraient atteindre 875,3 millions de dollars l’an prochain, ce qui comprend une augmentation de 36 millions de dollars des sommes consacrées aux services aux citoyens.

« On veut améliorer le service des requêtes citoyennes. Et lorsqu’on parle de citoyens, on parle aussi de citoyens corporatifs. Il est important pour les gens d’affaires d’avoir des réponses rapidement à leurs demandes [par exemple pour les questions de permis ou d’urbanisme] Les familles qui demeurent sur le territoire de Laval ont droit au meilleur service possible. C’est ce qu’on demande à nos employés : le service à la clientèle comme si on était une entreprise privée », a affirmé le maire Demers.

Laval embauchera 15 nouvelles personnes pour traiter ces requêtes citoyennes.

D’autres embauches sont aussi prévues au sein de la Patrouille neige (dont la mission est de faire respecter la réglementation pour faciliter les opérations de déneigement), ainsi que dans les équipes responsables des permis d’urbanisme et des permis de branchement à l’ingénierie, de même que celles qui travaillent au programme de refoulement des égouts.

L’administration lavalloise a aussi présenté son Programme triennal d’immobilisations 2019-2021, qui comprend des investissements totaux de 1,044 milliard de dollars, soit 315 millions en 2019, 361 millions en 2020 et 368 millions en 2021.

Plus de détails suivront.