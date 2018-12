Un texte d’Andréanne Apablaza

Le gouvernement espère rendre les routes de la Saskatchewan plus sécuritaires en imposant une formation obligatoire à tous les conducteurs souhaitant obtenir un permis commercial de classe 1 pour les camions semi-remorques.

« Des exigences plus strictes en matière de formation en Saskatchewan et dans l’ensemble du Canada contribueront à rendre les routes de notre province et de notre pays plus sûres », a écrit le ministre responsable de la Société d'assurance de la Saskatchewan (SGI) Joe Hargrave lundi.

La formation sera axée sur des domaines prioritaires comme les techniques de conduite de base, les habitudes de conduite professionnelle, l’inspection des véhicules et les freins à air comprimé. Selon la province, les tests de conduite seront quant à eux plus rigoureux.

Les employés des écoles de formation recevront eux aussi des cours pour connaître les nouvelles normes.

L’accident impliquant les Broncos de Humboldt survenu le 6 avril 2018 a placé le manque de formation des camionneurs sous le feu des projecteurs. Le conducteur du semi-remorque impliqué dans la collision avec l'autocar de l'équipe de hockey fait face à 16 chefs de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ayant causé la mort et 13 chefs de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ayant causé des lésions corporelles.

Plus de détails à venir