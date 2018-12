Les citoyens peuvent donner des tuques, mitaines, foulards et autres lainages dans l’une des cinq bibliothèques publiques de Trois-Rivières jusqu’au 1er mars.

Les dons recueillis seront distribués à compter du 7 décembre par les organismes Ebyôn et Point de rue dans les parcs Victoria, au centre-ville de Trois-Rivières, et Rochefort, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Ces deux parcs accueilleront chacune une corde à linge sur laquelle seront accrochés les accessoires d’hiver recueillis. Les gens pourront s’y servir librement.

Le 19 janvier, l’événement Tricotons pour la cause aura lieu dans les bibliothèques Gatien-Lapointe, Aline-Piché et La Franciade en après-midi. Les adeptes du tricot pourront confectionner des vêtements ou des accessoires destinés aux plus démunis.