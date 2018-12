L’Agence spatiale canadienne a rendu publique la liste d’écoute que le journaliste spécialisé en musique Nicolas Tittley, ami de David Saint-Jacques, lui a concoctée.

Plusieurs artistes canadiens y figurent : Daniel Bélanger, Patrick Watson, Richard Reed Parry, d'Arcade Fire, et Elisapie. Une pièce de circonstance de la pianiste Alexandra Stréliski figure en bonne place : Le départ.

Parmi la liste de 28 titres, on trouve des chansons du groupe de musique expérimentale islandais Múm, de Radiohead, de David Bowie, de la Française Camille et d’Alain Bashung.

Sur son site, l’Agence spatiale canadienne explique que lors d’un tel lancement, les astronautes disposent d’une quarantaine de minutes pour écouter de la musique, qu’ils ont eux-mêmes sélectionnée. Ils découvrent aussi les titres choisis par leurs coéquipiers.

Liste de lecture de David Saint-Jacques : « Avant l'espace »

1. Sleep/Swim, múm

2. Green Grass of Tunnel, múm

3. Quarrel, Moses Sumney

4. Music for 18 Musicians (Modular Version) : Pulses, Steve Reich (Ensemble Signal)

5. On the Ground, Richard Reed Parry

6. Subterraneans (2017 version rematricée), David Bowie

7. Suspirium, Thom Yorke

8. Rêver mieux, Daniel Bélanger

9. Sunday Morning, The Velvet Underground & Nico

10. Nuit debout, Camille

11. Distant Sky (feat. Else Torp), Nick Cave & The Bad Seeds

12. Le départ, Alexandra Stréliski

13. The Great Escape, Patrick Watson

14. Ikajunga, Elisapie

15. Sail to the Moon, Radiohead

16. Flight from the City, Jóhann Jóhannsson, Yuki Numata Resnick, Ben Russell, Clarice Jensen & Tarn Travers

17. Blue Moon, Beck

18. Faites monter, Alain Bashung

19. Fade into You, Mazzy Star

20. Higgs Boson Blues, Nick Cave & The Bad Seeds

21. Concerning the UFO Sighting Near Highland, Illinois, Sufjan Stevens

22. Looking for Astronauts, The National

23. New Star in the Sky, Air

24. We're Going Home, Clint Mansell

25. Décollage, Air

26. The Stars Our Destination, Stereolab

27. Major Tom (Coming Home), Peter Schilling

28. A Model of the Universe, Jóhann Jóhannsson