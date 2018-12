Iahnijah Opaleke a une jambe artificielle. Il dit avoir été inspiré lors d'un voyage en Jamaïque il y a cinq ans, avant une intervention chirurgicale.

« J'ai vu un homme qui n'avait pas de jambes et qui utilisait une planche à roulettes pour se déplacer partout, se souvient-il. Je me suis demandé pourquoi il n’avait pas une prothèse comme la mienne et ça m’a donné une idée. »

La mère d’Iahnijah, Tina, explique que son fils a offert sa jambe artificielle à l'homme.

« Il ne s'en souvient probablement pas parce qu’il était jeune, mais il était prêt à tout faire pour lui donner sa prothèse. C'était un moment très émouvant, affirme-t-elle. Je me suis dit que si un amputé était prêt à utiliser sa propre prothèse pour aider un autre amputé, pourquoi ne pas demander aux autres personnes dans cette même situation de donner leur vieille prothèse. »

Prolonger la vie d'une prothèse... et d'une personne

Après leur retour de voyage, Iahnijah Opaleke et sa mère ont créé un groupe chargé d’amasser et de donner des membres artificiels à des personnes dans le monde entier.

« Nous envoyons des prothèses aux personnes qui en ont besoin et qui ne peuvent pas en obtenir une parce que ça coûte trop cher », raconte le jeune homme.

Mme Opaleke explique qu'une personne amputée utilisera de nombreuses prothèses au cours de sa vie, mais souvent ne sait pas quoi faire des anciens appareils.

Tina et Iahnijah Opaleke amassent des boîtes de prothèses d'occasion et les envoient dans des endroits comme la Tanzanie et Trinité-et-Tobago. Photo : Radio-Canada/Warren Kay

« Certaines personnes sont vraiment attachées à leurs prothèses, explique-t-elle. C'est une partie intégrante d'eux. »

Les Opaleke ont rapidement appris cela lorsqu’ils ont reçu un don d'une femme à Toronto, dont le père était décédé.

« Son père était un ancien combattant. Elle a fait don de ses prothèses. Elle voulait que son père continue à vivre. C'était un beau moment. Elle donnait l'amour de son père à Iahnijah », ajoute-t-elle.

Prothèses non réutilisables au Canada

Tina Opaleke dit que les règlements sur la santé au Canada empêchent les gens d'utiliser une prothèse recyclée. Cependant, les prothèses d'occasion peuvent faire une énorme différence pour les habitants d'autres régions du monde.

« Dans certains pays, si vous êtes handicapé, vous êtes un mendiant », dit-elle.

Jusqu'à présent, les Opaleke ont amassé des dizaines de prothèses d'occasion, de chaussettes spéciales et d'autres accessoires, dont des chaussures pour des enfants qui souffrent de pieds bots.

Certaines personnes qui font don de leurs anciens membres artificiels vont vérifier à nouveau qui a reçu leur bras ou leur jambe, affirme Tina.

Iahnijah se dit heureux de savoir qu'il peut aider une autre personne dans le monde grâce au don d'une prothèse.

Avec des informations de Marina von Stackelberg, CBC News