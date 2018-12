Le documentaire intitulé Tough Guy : The Bob Probert Story, est en cours depuis que l'autobiographie du joueur a été publiée en 2010.

Les différents éléments du film se sont finalement placés , indique le directeur du film Geordie Day.

La veuve de M. Probert quant à elle souligne qu'elle n'était pas prête à penser à un tel projet il y a quelques années.

Dani Probert explique 'ailleurs qu'elle a dû arrêter le visionnement la première fois qu'elle s'est assise pour regarder le documentaire.

Bob Probert a pris sa retraite en 2002 et il est mort d'une crise cardiaque en 2010 à l'âge de 45 ans. Photo : Associated Press/Julian H. Gonzalex/Detroit Free Press/Associated Press)

La première phrase qu'on entendait était la voix de Bob et ça m'a chamboulé , dit-elle, mais plus le documentaire avançait, plus sa voix devenait réconfortante , souligne Mme Probert.

Le film utilise des entrevues enregistrées par l'auteure de l'autobiographie, Kirstie McLellan Day, ainsi que des entrevues qu'avait donné le joueur de hockey dans les années 1990.

Plusieurs de ces anciens coéquipiers, dont il était très apprécié, ont aussi accepté de se confier au réalisateur sur leurs expériences avec lui.

Un côté sombre

Certains moments ne sont pas heureux, et d'autres le sont , explique Geordie Day, avant d'ajouter que le but du film est de raconter comment M. Probert a fait face à ses démons.

Le joueur était connu pour se bagarrer sur la glace, ses écarts avec la justice et sa dépendance aux opioïdes. Il a aussi été arrêté au tunnel entre Windsor et Détroit pour possession de cocaïne.

C'était un homme qui prenait ses responsabilités et admettait ses torts , explique sa veuve.

Le documentaire sera présenté à Calgary le 8 décembre au théâtre Plaza et au théâtre Olde Walkerville de Windsor le 13 décembre.