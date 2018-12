Un texte d’Alain Rochefort

L’ancienne marque appartenait aux Gouverneurs de Sainte-Foy (1984-1985) qui comptaient notamment dans leurs rangs l’ex-hockeyeur de la LNH Joé Juneau.

Olivier Coulombe (2 buts), William Veillette (1 but et 3 passes), Julien Hébert, Nicolas Daigle et Charles-Antoine Huot, avec 1 but chacun, ont pris l’offensive en main au cours de cette victoire historique de 6 à 0 face aux Albatros du Collège Notre-Dame, à Rivière-du-Loup.

Devant le filet, le gardien David Provencher a été intraitable. Il a réalisé 22 arrêts sur autant de tirs au but de l’adversaire.

Les jeunes protégés de Mathieu Turcotte avaient égalé ce prestigieux record vendredi soir en prenant la mesure des Vikings de Saint-Eustache au compte de 6 à 1.

Sur le plan individuel, l'attaquant Joshua Roy domine le classement des pointeurs de la Ligue de hockey midget AAA avec 54 points en 26 matchs.