Un texte de Jean-François Deschênes

Il y a trois ans, ces mêmes organismes y déménageaient après avoir quitté en catastrophe le Pavillon de la cité, autre bâtiment qui était aux prises avec des problèmes de moisissures. Pour certains, ce déplacement rapide a créé des soucis.

Le problème c'est que bientôt, la Commission scolaire des Monts-et-Marées ne profitera plus de subventions de Québec pour permettre aux élèves de l'école Saint-Victor de fréquenter le gymnase du Marie-Guyart.

Les jeunes de Petit-Matane ont maintenant leur propre gymnase depuis une semaine. Ça met en survie l’utilisation qu’on peut faire de l’école Marie-Guyart , explique la présidente, Céline Lefrançois. Pour elle, il est hors de question de garder l’École ouverte sans ce genre de subventions.

Elle rappelle aussi que pour le prochain propriétaire, il faudra investir des sommes importantes pour réparer la toiture et lers fenêtres.

Trois organismes logent à l'École Marie-Guyart. Un peu plus de 500 personnes fréquentent les lieux chaque semaine. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Il reste environ un an et demi au contrat de location entre la Ville de Matane et la Commission scolaire.

Le maire, Jérôme Landry, refuse d'acheter ce bâtiment. Il aimerait plutôt prolonger le contrat de location le temps de trouver une alternative. Des négociations devraient commencer après le temps des fêtes. [un déménagement] implique aussi de trouver de nouveaux endroits. Ça peut demander aussi des investissements pour adapter de nouveaux locaux.

C’est certain qu’on aimerait éviter un déménagement. C’est demandant beaucoup pour les organisations. Jérôme Landry, maire de Matane

Le Cercle des fermières de Matane fait partie des organismes qui logent à l'École Marie-Guyart. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

La présidente de l'École de musique de Matane, Anne Asselin, espère qu’une solution sera trouvée rapidement. Nous sommes préoccupés par ce fait, parce que ça vient très rapidement, 2020. On peut dire même que c’est demain pratiquement. On aimerait être assuré qu’on aura un autre lieu si jamais devait quitter celui-ci.