Cette défaite arrive deux jours à peine après que les hommes de Serge Beausoleil eurent défait les Tigres de Victoriaville à domicile.

Les Moosehead ont ouvert la marque grâce au but en avantage numérique d’Arnaud Durandeau à la 15e minute de la première période. Patrick Kyte a augmenté l’avance moins d’une minute après son coéquipier.

Les partisans de l’Océanic ont dû attendre la deuxième période pour célébrer leur unique but. À la 50e seconde, l’attaquant Jimmy Huntingdon a réussi son 21e but de la saison en avantage numérique.

Les deux autres buts des Mooseheads ont été inscrits par Joel Bishop en deuxième période et Ben Higgins en troisième période. Ils ont dominé le match, récoltant un plus grand nombre de tirs au but et de mises au jeu. Ils ont cependant accumulé 16 minutes de punition, le double de l’Océanic.

Le but de Jimmy Huntingdon lui aura permis d'être nommé la troisième étoile du match. Les première et seconde étoiles ont été remises respectivement au gardien des Mooseheads Alexis Gravel et à l’ailier gauche Joel Bishop.

L’Océanic prendra la route mercredi pour Drummondville, où il affrontera les Voltigeurs au centre Marcel-Dionne.