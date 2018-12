Le projet de restauration est né il y a une dizaine années. Depuis, les actions pour assurer sa sauvegarde se multiplient.

Sa valeur patrimoniale est indéniable pour son comité de sauvegarde. C'est l'une des six granges rondes qu'il reste encore en Estrie. C'est la seule qui est située dans un village. Elle est en face de l'église, dans un endroit qui est devenu la place de la grange ronde. Elle a été citée monument historique par la Municipalité en 2009 , rappelle le président du comité de la grange ronde de Potton, Hans Walser.

Ce dernier rappelle que ce type de grange a vu le jour aux États-Unis. Ç'a été inventé par les Shakers, un groupe religieux qui pensaient que les édifices ronds étaient la perfection. Quand on regarde aujourd'hui comment une grange ronde fonctionne, on se rend compte que c'est plus efficace qu'une grange rectangulaire pour le processus d'emmagasiner le foin et pour nourrir les animaux.

Selon Hans Walser, une trentaine de ce type de grange ont été construites le long de la frontière américaine.

La grange a été soulevée de ses fondations pour enlever le plancher existant et pour permettre la mise en place de nouvelles fondations. Ensuite, la grange sera remise sur les nouvelles fondations et sera redressée.

Une fois les travaux terminés, la grange deviendra un centre d'interprétation.

Au total, le projet coûtera environ 400 000 $. Le comité de la grande ronde a reçu une subvention de 210 000 $ de Patrimoine Canada. Une campagne de financement dans la communauté a permis d'amasser environ 190 000 $. La MRC de Memphrémagog et la Municipalité participent aussi au financement.