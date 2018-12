Le conservateur Gord Brown est mort d'une crise cardiaque dans son bureau à Ottawa en mai dernier. Il avait 57 ans.

Ce dernier représentait la circonscription depuis 2004.

Cinq candidats cherchent à lui succéder, soit le conservateur Michael Barrett, la libérale Mary Jean McFall, la néo-démocrate Michelle Taylor, Lorraine Redkins du Parti vert et John Turmel, qui se présente en tant qu'indépendant.

Les bureaux de scrutin sont ouverts de 8 h 30 à 20 h 30.

La circonscription, qui compte plus de 80 000 électeurs, regroupe notamment les villes de Brockville, Rideau Lakes, Leeds and the Thousand Islands, Gananoque, Prescott et Athens.