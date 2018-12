L'attaque des Voltigeurs roule à plein régime depuis le début de la séquence de six victoires de l'équipe. Elle a dominé ses adversaires 43-13 au chapitre des buts.

Dawson Mercer a terminé l'affrontement avec deux buts et une assistance tandis que Xavier Simoneau, Maxime Comtois et Félix Lauzon ont tous les trois amassé un but et une mention d'aide. Nicolas Guay a fait bouger les cordages à une reprise pour les Voltigeurs.

L'Armada tirait de l'arrière 5-0 après 20 minutes de jeu et 6-0 avant que Joël Teasdale touche la cible. Anthony Poulin et Alexander Katerinakis ont aussi enfilé l'aiguille pour les hommes de Bruce Richardson, qui ont vu leur série de quatre triomphes prendre fin.

Olivier Rodrigue a réalisé 19 arrêts pour les Voltigeurs dans la victoire. Gabriel Waked a amorcé la partie, mais il a rapidement été chassé après avoir alloué un but en quatre tirs. Emile Samson a pour sa part cédé sept fois en 34 lancers.

Tigres 1 - Phoenix 5

Samuel Poulin a récolté deux buts et une assistance, guidant le Phoenix de Sherbrooke vers un gain facile de 5-1 aux dépens des Tigres de Victoriaville. Poulin a ouvert le pointage dès la deuxième minute du match et le Phoenix a ajouté trois buts avant de voir les Tigres noircir la feuille de pointage.

Vincent Anctil, Félix Robert et Patrick Guay ont trouvé le fond du filet une fois chacun pour les vainqueurs. Le Phoenix venait de voir sa séquence de trois victoires être freinée.

Grâce à son but en troisième période, Egor Serdyuk a inscrit les deux derniers filets des Tigres, qui se sont inclinés à leurs trois dernières sorties.

Brendan Cregan a stoppé 24 des 25 rondelles dirigées vers lui devant la cage du Phoenix. Fabio Iacobo a donné cinq buts en 33 tirs du côté des Tigres.