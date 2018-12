Un texte de Laurence Royer avec les informations de Pierre Roberge

Au centre Georges-Vézina, l’équipe nord-côtière a vécu un dur départ. Les Saguenéens ont pris l'avance en première période avec deux buts en moins de six minutes.

L'écart entre les deux formations s'est ensuite creusé davantage dès les premières secondes de la deuxième période. Yaroslav Alexeyev et Ivan Chekhovich, du Drakkar, ont tout de même réussi à marquer chacun un but dans une cause perdante.

Les punitions aux deux équipes se sont multipliées pendant ce match axé sur la robustesse.

Le Drakkar a perdu ses deux matchs de la fin de semaine. L’équipe régionale a glissé au 4e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Samedi, à Baie-Comeau, le Drakkar s'est incliné 5-3 devant les Remparts de Québec.