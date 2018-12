La Commission de la capitale nationale (CCN) a ordonné au groupe Capital Sports Management inc. de résoudre leurs conflits avant la fin du mois de janvier, ou elle devra trouver un nouveau projet pour le réaménagement des plaines LeBreton à Ottawa.

Dans sa sortie publique, Jean-Pierre Poulin, président du groupe Devcore, a affirmé que son équipe a l’expertise, l’expérience ainsi que les ressources financières nécessaires à livrer un projet d’envergure mondiale.

Nous désirons faire rayonner davantage la capitale nationale et le Canada, et notre objectif demeure le même, soit d’offrir un réaménagement à des fins publiques sur les plaines LeBreton que tous les Canadiens pourront en être fier. Les citoyens d’Ottawa et du Canada méritent mieux , peut-on lire dans le communiqué.

Nous sommes confiants que notre vision pourra s’adapter aux travaux réalisés par la CCN et la Ville d’Ottawa et que cela sera bénéfique pour tous. En ce qui concerne le hockey, le sport national d’hiver au Canada, on réitère notre intention de préserver un espace adjacent à la station de train léger afin de permettre la construction d’un aréna pouvant accueillir une équipe de la LNH. Nous croyons que la Ville d’Ottawa et le Canada ne doivent plus être pris en otage une journée de plus , ajoute M. Poulin.

Lors de la présentation en 2016, projet de DCDLS s'articulait autour d'une grande allée - un parc linéaire quatre-saisons - à laquelle devait se greffer une variété d'aménagements publics et privés, des espaces verts, une plage, des musées, un aquarium et un planétarium.

Croquis du projet Ré-imaginé proposé par le groupe DCDLS pour le réaménagement des plaines LeBreton. Photo : DCDLS

Le projet incluait aussi un amphithéâtre de 4000 sièges, des constructions résidentielles et commerciales, une école primaire de langue française, une bibliothèque centrale et un Théâtre des sports et du divertissement, incluant un aréna de 18 500 places.