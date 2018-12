Les manifestants représentaient une sérieuse menace à la sécurité publique et ils ont refusé de se disperser, explique le corps policier dans un communiqué publié dimanche soir.

Les policiers sont intervenus à la suite de plaintes concernant des véhicules qui bloquaient la circulation dans une rue près du centre de tri.

Le service policier dit qu’il respecte et défend le droit des citoyens de manifester pacifiquement et en sécurité , et que ses agents ont agi dans l’intérêt de la sécurité publique.

Des gens ont manifesté en fin de semaine près du centre de Postes Canada à la suite de l’adoption d’une loi spéciale par le gouvernement fédéral forçant le retour au travail des grévistes.

Postes Canada dit avoir communiqué avec la police au sujet d’un incident similaire survenu à Mississauga, en Ontario, et qu’elle étudie ses options pour réagir aux manifestations.