Ted Dolan, de Parcs Canada, relate que des soldats et des civils ont été enterrés dans le cimetière de la garnison du Fort Anne, en Nouvelle-Écosse, à partir de 1630, mais avec le temps, les écriteaux de bois qui marquent l'emplacement des sépultures se sont décomposés.

Selon M. Dolan, on estime que plus de 2000 dépouilles ont été enterrées au cimetière de la garnison, mais peu de documents le prouvent.

Ces sépultures s'ajouteraient à 234 autres identifiées par des pierres tombales. Celles-ci ont été installées par les Anglais à partir de 1710 quand ils ont repris possession du fort contrôlé par les Français.

Maintenant, les experts en archéologie et en géomatique souhaitent sonder le cimetière à l'aide de radars pénétrants et de drones, afin de cartographier le site et d'identifier les sépultures non marquées.