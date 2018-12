TransCanada a abandonné le projet de 15,7 milliards $, il y a plus d'un an, après la modification du processus d'évaluation environnementale par l'Office national de l'énergie.

Mais le premier ministre Blaine Higgs ainsi que certains autres premiers ministres et politiciens fédéraux tentent de relancer le projet d'oléoduc comme moyen d'acheminer davantage de brut de l'Ouest vers les raffineries de l'est du Canada et de l'exporter vers les marchés étrangers.

L'idée de relancer Énergie Est suscite plusieurs appuis au Canada, selon le premier ministre Blaine Higgs (archives). Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

M. Higgs a fait valoir que l'Ontario, avec le nouveau gouvernement de Doug Ford, ne s'oppose pas au transport du pétrole sur son territoire, et qu'Énergie Est obtient des appuis au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

M. Higgs a dit reconnaître que le Québec pourrait encore constituer un obstacle et il a dit envisager de discuter du projet avec le premier ministre François Legault cette semaine lors d'une réunion des premiers ministres à Montréal.

Nous parlons de commerce interprovincial. Il y a quelques problèmes clés, et cela en représente un pour nous. C'est un point important pour notre province , a dit M. Higgs.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a affirmé avoir discuté d'Énergie Est il y a deux semaines avec le premier ministre Justin Trudeau. Il a soutenu que M. Trudeau avait indiqué qu'il serait prêt à discuter de nouveau de la question si M. Higgs réussissait à convaincre le Québec.

Cependant, le plus gros obstacle pourrait être d'intéresser de nouveau TransCanada. La société a invoqué les modifications apportées à la réglementation et des circonstances nouvelles pour expliquer son retrait l'an dernier.

Dans un communiqué, Terry Cunha, responsable des communications chez TransCanada, a affirmé que la position de l'entreprise n'avait pas changé.

Énergie Est aurait transporté plus d'un million de barils de pétrole par jour. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

M. Higgs a dit croire que, si une société de portefeuille était créée, s'enregistrait auprès de l'Office national de l'énergie et démarrait le processus, TransCanada pourrait être disposée à s'impliquer de nouveau.

Le chef du Parti conservateur fédéral, Andrew Sheer, a également été un grand partisan d'Énergie Est et a déclaré qu'un gouvernement conservateur fédéral chercherait à relancer le projet.