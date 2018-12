La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, scellée par une poignée de main entre Xi Jinping et Donald Trump cette fin de semaine, en marge du sommet du G20, vient avec son lot d'incertitudes. Si les médias chinois parlent en chœur d'un « nouveau départ significatif » ou d'un « consensus positif et constructif », d'autres soulignent, à l'instar de bien des analystes, que le plus dur reste à venir.