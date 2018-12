Le décollage est prévu à 6 h 31 (HNE) à partir du cosmodrome de Baïkonour, qui se trouve au coeur des steppes du Kazakhstan. La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, se trouve sur place pour y assister.

Le lancement de la fusée Soyouz-FG sera scruté d'encore plus près que d'habitude par les scientifiques et ingénieurs de l'agence spatiale russe puisque le 11 octobre, la fusée emportant l'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovitchinine a connu une défaillance deux minutes après le décollage, contraignant les deux hommes à un retour agité sur Terre.

Il s'agit d'un premier raté pour le lancement d'un vol habité dans l'histoire de la Russie postsoviétique. Celui-ci a toutefois relancé les doutes sur l'industrie spatiale russe, qui fait la fierté du pays, mais qui a été la proie de nombreux échecs ces dernières années.

Un vaisseau « sûr »

En conférence de presse à la veille du départ, David Saint-Jacques a vanté le vaisseau spatial Soyouz « incroyablement sûr ». « Ils sont rentrés sur Terre sains et saufs », a-t-il dit, en référence à Nick Hague et Alexeï Ovitchinine.

« Dans un sens, cet évènement me rassure sur la conception intelligente du Soyouz et le travail incroyable de l'équipe de recherche ici sur Terre », a expliqué l'astronaute de 48 ans, qui est aussi médecin de famille, ingénieur, astrophysicien, physicien et pilote d’avion.

Les trois astronautes, qui décollent pour une mission de six mois et demi, ont de toute façon reçu un entraînement de plusieurs années, au point où David Saint-Jacques a plaisanté en expliquant qu'il « pourrait construire un Soyouz dans [son] jardin ».

Placé en isolement avant son décollage, David Saint-Jacques a dit au revoir à l'un de ses fils dimanche. Photo : Reuters/Shamil Zhumatov

Quelques semaines après l'accident, la commission d'enquête mise en place par l'Agence spatiale russe avait conclu à la « déformation » d'un capteur lors de l'assemblage de la fusée.

Depuis l'accident, plusieurs fusées Soyouz ont décollé sans encombre, dont une le 16 novembre emportant un vaisseau cargo Progress de ravitaillement à destination de la station. À ce jour, les capsules Soyouz sont le seul moyen d'acheminer des hommes sur l'ISS.

Un voyage de quelques heures

Initialement prévu le 20 décembre, le lancement d'aujourd'hui a été avancé afin d'assurer une présence permanente dans l'ISS; l'équipage actuel devant revenir sur Terre le 20 décembre.

La durée du voyage varie. Jusqu'en 2012, les astronautes passaient toujours environ deux jours dans la capsule Soyouz avant de s'amarrer à la Station.Depuis, le processus est beaucoup plus rapide.

L'amarrage de la fusée à l'ISS est prévu à 12 h 30 (HNE), soit six heures à peine après le lancement.