Les quartiers Ledbury, Heatherington, South Keys, Greenboro, Heron Gate, Hunt Club et Findlay Creek ont été le théâtre de 40 fusillades cette année, soit plus de la moitié des 76 fusillades répertoriées à Ottawa en 2018.

Quatre fusillades ont eu lieu sur le chemin Heatherington, et six autres dans le même voisinage. Des coups de feu ont été tirés vers et dans des maisons à trois reprises dans ce secteur.

C’est très épeurant de savoir qu’une balle peut fracasser la fenêtre de votre maison et tuer un de vos enfants , s’inquiète Abdi Mohamed, un père de quatre enfants. Il ne veut plus les laisser jouer dehors, puisqu’il a déjà entendu des coups de feu.

Une perception qui ne reflète pas la réalité

Selon la directrice générale du Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa, Kelli Tonner, lorsque les gens voient des flambées de crimes ou de violence dans un voisinage, ils tendent à sauter aux conclusions et à mettre tout le monde dans le même panier.

Les gens qui vivent ici vous diront que la perception générale n’est pas fidèle à la réalité. Ça crée une stigmatisation et c’est difficile pour les résidents du quartier de se défaire de cette image négative , explique-t-elle.

La directrice générale du Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa, Kelli Tonner Photo : Kristy Nease/CBC

Mme Tonner a commencé à travailler au Centre de santé communautaire en 1998, époque où une gang de rue nommée les Ledbury Banff Crips était particulièrement présente. La directrice générale travaillait d’ailleurs auprès de jeunes affiliés à cette organisation criminelle.

Je me souviens qu’à l’époque, l’activité criminelle était très circonscrite dans l’espace et touchait surtout une cohorte de jeunes et un voisinage en particulier. Je ne pense pas que c’est ce qu’on voit aujourd’hui , remarque-t-elle.

Guerre estivale pour le contrôle du trafic de drogues

Le Service de police d’Ottawa (SPO) confirme que les gangs de rue d’il y a 20 ans font maintenant partie de réseaux plus vastes et plus difficiles à cerner. Leur organisation est aussi beaucoup moins hiérarchique qu’autrefois.

En juillet, la violence liée aux armes à feu a poussé le SPO à lancer une enquête de dix semaines.

Nous savions qu’il y avait deux réseaux de trafic de drogues qui s’affrontaient à ce moment-là , raconte l’inspecteur Mark Patterson, qui supervise l’Unité des bandes et des armes à feu. Il y avait des zones dans le sud de la ville où ces criminels se rassemblaient pour faire des affaires.

L’inspecteur Mark Patterson du Service de police d'Ottawa. Photo : Kristy Nease/CBC

L’opération a mené à 15 arrestations, la saisie de 90 000 $ en argent liquide, une centaine d’accusations liées aux drogues et 27 autres en lien avec les armes à feu. N’empêche, les fusillades ont continué de plus belle, menant notamment à un homicide dans un centre commercial achalandé de South Keys lors du vendredi fou.

Je vous mentirais si je vous disais qu’il n’y a rien de préoccupant dans cette montée de la violence , admet l’inspecteur, qui attribue le phénomène à une plus grande entrée illégale d’armes en provenance des États-Unis, entre autres.

Miser sur la jeunesse

L’inspecteur Patterson est d’avis qu’il faut intervenir auprès des jeunes le plus rapidement possible pour endiguer la violence, faisant ainsi écho aux intervenants en milieu social.

Mme Tonner souligne à cet effet le succès d’un programme du Centre communautaire Hunt Club, qui offre des activités sans réservation qui attirent de 100 à 150 jeunes chaque vendredi soir.

Dans le quartier de Heatherington, on compte une nouvelle patinoire des Sénateurs d’Ottawa, de nouveaux terrains de basketball et un programme de cuisine communautaire. Un projet de murale communautaire a aussi été lancé. Le chemin Heatherington pourrait être refait de fond en comble si la Ville y dédie une somme dans son prochain budget.

La conseillère Diane Deans croit également qu’il faut fournir des emplois aux jeunes.

Il faut s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles pour que les jeunes accèdent aux programmes municipaux, surtout dans les quartiers plus vulnérables , estime-t-elle.

Les services de police communautaire

La conseillère Deans est aussi d’avis qu’il faut ramener les programmes de police communautaire. Un récent sondage montre qu’une majorité d’Ottaviens est en faveur de tels programmes.

En 2017, l’ensemble des 800 agents de première ligne ont été regroupés sous un seul et même service. Ce changement structurel s’est fait pour des raisons de budget et d’effectifs, selon le SPO.

Près de 40 agents qui travaillaient dans divers voisinages ont changé d’affectation en vertu de cette réorganisation. Le nombre de policiers communautaires, lui, est passé de 15 à 10.

Un des meilleurs aspects du travail policier, c’est le travail policier communautaire. Les agents sont directement dans les voisinages en train de travailler avec les jeunes. Ils combattent la stigmatisation qu’on associe parfois aux policiers, surtout dans les communautés plus vulnérables , fait valoir Mme Deans.

Le SPO affirme vouloir créer une unité de réponse communautaire, un projet qui nécessite l’embauche de 30 agents supplémentaires l’an prochain.