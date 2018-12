Elle fait partie d’une liste d’invités spéciaux dévoilée lors de l’émission dimanche soir. Ce sont « certaines des vedettes s’étant le plus illustrées au fil des années dans le Bye bye », peut-on lire dans un communiqué de Radio-Canada.

On y compte Véronique Cloutier, Marc Labrèche, Louis Morrissette, les membres du groupe Rock et Belles Oreilles Guy A. Lepage, Bruno Landry, Yves Pelletier et André Ducharme, Pauline Martin, René Simard, Yves Jacques, Marc Messier et Michel Côté.

Tous ces artistes viendront s’ajouter à la distribution de la populaire émission de fin d’année où l’on retrouve Anne Dorval, Véronique Claveau, Claude Legault, Pierre Brassard et Patrice L’Écuyer.

Dominique Michel et Patrice L'Écuyer dans Bye Bye 1988 Photo : Radio-Canada

Une 18e participation pour Dominique Michel

Pour Dominique Michel, il s’agira d’un 18e Bye bye depuis sa première apparition en 1971 à la revue humoristique. Celle-ci avait vu le jour trois ans plus tôt, en 1968, sur les ondes du télédiffuseur public.

La comédienne avait déjà signalé qu’elle serait intéressée à participer au cinquantième anniversaire de la populaire émission de fin d’année, lors du dévoilement de sa statue de cire au Musée Grévin de Montréal en octobre, à l’occasion du lancement de l’exposition Bye bye : 50 ans de costumes.

Malgré des problèmes de santé majeurs ces dernières années, elle avait affirmé se sentir « assez bien » pour faire une apparition « pas trop longue » dans un sketch.

Comme pour les deux années précédentes, le rendez-vous québécois du 31 décembre est mené par l’équipe formée du comédien et réalisateur Simon Olivier Fecteau et du producteur Guillaume Lespérance.