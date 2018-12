Tout le nord de la province est visé par cet avis, sauf la Péninsule acadienne qui elle devrait recevoir de la pluie verglaçante ou du grésil.

Un épisode de pluie verglaçante et grésil est aussi prévu pour les régions de Woodstock et le comté de Carleton, Grand-Sault et Victoria, Stanley-Doaktown-Blackville, Miramichi et le mont Carleton.

Dans tous les cas, la neige, la pluie verglaçante et le grésil devraient cesser lundi, avise Environnement Canada.