Le motorisé d’Itinérance zéro sillonne les rues à la tombée de la nuit et distribue jusqu’à 500 repas par semaine pendant les mois d’hiver à Gatineau. Les bénévoles de l’organisme distribuent également des vêtements d’hiver aux personnes dans le besoin des secteurs de Notre-Dame et du Vieux-Hull.

Itinérance Zéro explique avoir été autorisé par la Ville l’an dernier à abriter son motorisé dans une ancienne caserne de la rue Saint-René Est pour le réchauffer et éviter d’avoir à le déneiger avant chaque tournée.

Progressivement, l’organisme s’est aussi mis à entreposer les habits chauds à donner dans ce même espace, puis a commencé à utiliser la cuisine pour réchauffer des repas préparés par des bénévoles à servir aux sans-abri, et ce, sans autorisation officielle de la Ville.

Quand une personne de la Ville est venue visiter, j’ai eu un appel [...] qui nous demande simplement de libérer [les locaux] de tout ce qui est "vêtements" , relate le fondateur et directeur d’Itinérance zéro, Benoît Leblanc.

La Ville estime qu'un autre organisme pourrait avoir besoin de l’espace dans la caserne occupée par Itinérance zéro, mais seulement à compter de septembre.

Ça grossit beaucoup, on est encore bénévole et on n’est pas plus nombreux. De là l’importance d’avoir les vêtements et la cuisine juste à côté. Benoiît Leblanc, fondateur et directeur, Itinérance zéro

L’importance d’avoir la cuisine et les vêtements au même endroit, c’est que souvent les cuisinières aussi vont faire le tri aussi , poursuit-il. Si on est éparpillé un peu partout, la logistique devient beaucoup plus compliquée.

La possibilité d’une réduction de services chez Itinérance zéro a mobilisé les internautes sur les réseaux sociaux et le conseiller du quartier, Jean-François Leblanc, a fini par indiquer que pour l’instant, l’organisme n’aura pas besoin de quitter les locaux.

Il y a beaucoup de besoins, on veut [que les organismes] travaillent ensemble, on veut les accommoder. Je pense que c’est juste. Et je pense que c’est juste un malentendu qui va se régler avec quelques appels en début de semaine , souligne le conseiller du district du Lac-Beauchamp.

Avec les informations de Florence Ngué-No