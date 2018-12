Des représentants de la Croix-Rouge ont informé les participants des risques liés aux tempêtes de pluie verglaçante, aux inondations, aux pannes d’électricité, etc.

Au Canada, dans les [communautés] francophones, on reçoit plus d’immigrants de l’Afrique. Donc, le climat n’est pas le même. On essaie de les préparer comme quoi il y aura plus de neige, il fera plus froid, il y aura des catastrophes aussi comme la tempête de verglas. La sensibilisation est la première chose. Ensuite, on passe aux services que la Croix-Rouge présente aux gens, que ce soit au niveau de la gestion des urgences, au niveau des autres programmes , explique Reda Debbagh, coordonnateur de la gestion des urgences à la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge veut encourager les immigrants à être prêts à toute éventualité en leur montrant comment établir un plan d’urgence et préparer une trousse d’urgence. Elle leur présente aussi les formations qu'elle offre à ses bénévoles.

L'activité a eu lieu à l’Université de Moncton à Shippagan. Elle suscite de l’intérêt ailleurs dans la province, indique M. Debbagh.