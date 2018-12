En juin 2018, Kevin Mazerolle relançait l'idée d'une école privée francophone à Dieppe : Ce qu'on fait déjà avec notre centre de tutorat, c’est qu’on offre des services qui ne sont pas offerts dans les écoles. Puis on veut aussi réduire le nombre d'élèves par enseignant.

Avec un ratio élèves professeurs plus bas et plus d'encadrement, il espère pouvoir donner plus de services aux jeunes qui en ont besoin et qui sont parfois délaissés par le système public.

Pour un élève qui a de la difficulté, il va recevoir beaucoup plus de services. Il va recevoir plus de 1 à 1 et de séance en groupe [...] dès qu'il va entrer dans l'école, l'enseignant va recevoir un plan d'intervention avec ses forces et ses défis et ce qu'il faut travailler avec l'élève , précise M. Mazerolle.

Selon lui, le besoin pour une école privée est criant. Dans la dernière année, il a vu les recettes de son entreprise de tutorat tripler.

Des parents sont impatients

Manon Belliveau, mère de deux enfants avec des troubles de dyslexie, voit ce projet d'un très bon oeil : Pour mon plus jeune, je crois que l'école privée serait très avantageuse.

Pour elle, une école privée représente une solution qui, tout en aidant ses enfants, enlèvera aussi de la pression sur le réseau scolaire public

Mon plus jeune est dans une classe de 24 pour une enseignante. Elle n’a pas d'aide-enseignante cette année et je sais qu'il y a au moins quatre enfants dyslexiques dans sa classe. Les enseignants ne sont pas capables de gérer ça et ce n’est pas de leur faute , ajoute-t-elle.

L'instigateur du projet affirme avoir eu de l'intérêt d'une cinquantaine de parents, mais tous ne pourront pas se le permettre.

Pour une année scolaire, il pourrait en coûter entre 7500 $ et 8500 $ par enfant.

Kevin Mazerolle espère avoir assez d'inscriptions pour ouvrir au moins une classe de 12 élèves, dès la rentrée 2019.

