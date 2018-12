Le premier ministre Justin Trudeau affirme qu'il a discuté de sujets sensibles avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

Trudeau interpelle Poutine et Mohammed ben Salmane en Argentine

Le plus récent sommet du G20, tenu cette fin de semaine en Argentine, fut l'occasion pour le premier ministre canadien Justin Trudeau d'aborder avec le président russe Vladimir Poutine le délicat dossier des marins ukrainiens capturés la semaine dernière par l'armée russe. M. Trudeau a aussi signifié la préoccupation d'Ottawa face à l'Arabie saoudite et à son prince héritier sur les questions du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et de l'emprisonnement du blogueur Raïf Badawi. Par ailleurs, la Chine et les États-Unis ont convenu de relâcher la pression dans leur guerre commerciale.

Les violences entre les manifestants et les policiers ont enflammé Paris samedi. Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

« Les pires violences depuis des décennies » à Paris

La Ville Lumière a de nouveau été le théâtre d'émeutes et de violents affrontements entre « gilets jaunes » et forces de l'ordre, samedi. Alors que Paris tentait d'évaluer les dégâts, l'État français, lui, cherche une solution à cette crise sociale, économique et politique.

Le mandat de George H.W. Bush est surtout marqué par la première guerre du Golfe, à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak, en 1991. Photo : Associated Press/Marcy Nighswander

George Bush père n'est plus

L'ex-président américain George H. W. Bush est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 94 ans. La mort de celui qui a dirigé l'État américain entre autres au moment de la chute de l'Union soviétique et de la Guerre du Golfe a suscité une série d'hommages de par le monde. Au Canada, Brian Mulroney, premier ministre à l'époque, participera aux funérailles nationales organisées la semaine prochaine à Washington.

Plus d'un millier de personnes ont manifesté pour les droits des Franco-Ontariens à Ottawa le 1er décembre 2018. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot

Les Franco-Ontariens se font entendre

Les récentes compressions imposées par le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford, en Ontario, dans les services aux francophones, ont poussé plus d'une dizaine de milliers de Franco-Ontariens à manifester un peu partout dans la province. La députée franco-ontarienne anciennement progressiste-conservatrice, Amanda Simard, et la ministre fédérale de la Francophonie et des Langues officielles, Mélanie Joly, ont prononcé des discours.

Marie-Ève Dicaire et Adonis Stevenson Photo : Getty Images/Mathieu Bélanger

Une victoire et un coma en boxe

La boxeuse Marie-Ève Dicaire est devenue la première Québécoise à remporter un titre de championnat du monde, samedi soir à Québec. Toujours au Centre Vidéotron, le Montréalais Adonis Stevenson a, lui, connu une moins bonne soirée. Le pugiliste a perdu son titre de champion des poids mi-lourds face à l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, qui lui a assené des coups puissants qui ont mené M. Stevenson à l'hôpital. Ce dernier a par la suite été placé dans un coma artificiel.

La RAMQ est interpellée pour défrayer les coûts d'importants soins dentaires. Photo : Radio-Canada/La facture

La RAMQ appelée à l'aide

Deux mères demandent à la Régie de l'assurance-maladie de défrayer les importants coûts de soins dentaires nécessaires pour leurs enfants malades, coûts qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ces soins ne sont cependant habituellement pas couverts par la régie.

Placé en isolement avant son décollage, David Saint-Jacques a dit au revoir à son fils. Photo : Reuters/Shamil Zhumatov

David Saint-Jacques en route vers l'espace

Si tout se déroule comme prévu, l'astronaute canadien David Saint-Jacques décollera très tôt, lundi matin, heure de l'Est, en direction de la Station spatiale internationale à bord d'une fusée Soyouz. Celle-ci décollera du Cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

