Les alliances gai-hétéro sont des groupes scolaires de soutien LGBT qui garantissent l'anonymat aux jeunes. Les écoles sont obligées de les autoriser dès qu’un élève en fait la demande.

Cependant, 28 écoles privées et religieuses refusent toujours de se plier à la nouvelle législation. Aucune des écoles n’est francophone.

Le Centre judiciaire fera appel de la décision du gouvernement de retirer son financement aux écoles récalcitrantes si elles ne se plient pas à la loi.

« L'arrêté du ministre visant à imposer sa volonté sans explication, indépendamment de la sécurité des enfants et des droits parentaux protégés par la Charte des droits de l'Alberta et la Charte canadienne des droits et libertés, suggère que cet arrêté n'est pas correctement fondé dans la loi », indique dans un communiqué, JayCameron, l’avocat qui représente les écoles dissidentes.

Toujours dans le communiqué , M. Cameron dénonce que « le ministre ait averti les écoles qu'elles ne pouvaient pas inclure de références à la "vérité", "aux hommes et aux femmes", à la Bible et à d'autres références religieuses dans leurs politiques de sécurité et de sollicitude ».

Le ministre de l’Éducation justifie son interdiction de faire référence à la religion dans les politiques des écoles religieuses uniquement sur la base de son opinion, sans expliquer pourquoi notamment en quoi et pourquoi le mot "vérité" est contraire au mot "diversité" Jay Cameron, avocat du Centre judiciaire pour les libertés constitutionnelles

À la mi-novembre, le ministre de l'Éducation avait menacé les écoles récalcitrantes de leur retirer le financement gouvernemental si elles n'obéissaient pas.

Le respect de la loi n’est pas optionnel David Eggen, ministre de l'Éducation

Pour le ministre, tous les élèves de l'Alberta ont le droit à la même protection et à un environnement éducatif sécuritaire.