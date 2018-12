Le nouveau président de l'exécutif du Bloc québécois dans Jonquière, Jacques Dubois, compte miser sur le recrutement.

Il faut se réorganiser, trouver de nouveaux membres et travailler pour le parti. Jacques Dubois, président de l'exécutif du Bloc québécois dans Jonquière

Le chef intérimaire du Bloc québécois, Mario Beaulieu, a abordé les défis qui attendent les militants au cours des prochains mois.

Il faut vraiment s’organiser. On a eu une année difficile, là on est réunifié, on est les dix députés ensemble et il y a une course à la chefferie qui s’annonce très bien , précise Mario Beaulieu.

Le Bloc québécois souhaite que les investitures se fassent rapidement dans la région pour identifier les prochains candidats aux élections de 2019.

Le congrès extraordinaire du parti se tiendra en février prochain.

D'après les informations de Claude Bouchard