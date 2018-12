Voilà quatre ans que le traversier reliant Yarmouth en Nouvelle-Écosse et Portland dans l'état du Maine aux États-Unis a repris du service.

En ce moment, le traversier est accosté pour l'hiver, mais quand il reprendra service, lors de la prochaine saison touristique, son trajet pourrait bien être modifié.

L'opérateur Bay Ferries tente d'obtenir une entente avec le port de Bar Harbour, qui est situé moins loin.

Un trajet moins long

Ça nécessitera moins de carburant et les billets seront sans doute moins chers , indique Lloyd Hines, ministre des Transports de la Nouvelle-Écosse.

Le candidat à l'investiture pour le Parti libéral du Canada dans la région de Yarmouth, Jason Deveau, est en faveur du changement : Portland, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde nécessairement. On parle des camionneurs qui ne peuvent pas se servir des traversiers. Je pense que Bar Harbour fait un plus de sens, c'est un trajet qui est moins long, donc peut-être que les gens des États-Unis pourront passer plus de temps dans nos communautés.

Les commerces de Yarmouth et les régions acadiennes avoisinantes ont vu une différence dans leur chiffre d'affaires, ajoute Jason Deveau. On a certainement vu l'impact positif du traversier dans notre région. Quand on parle aux restaurateurs, aux hôteliers et aux gens qui opèrent les petites entreprises, je pense qu'ils diraient tous qu'il ont vu leur revenu augmenter, surtout pendant l'été.

Des commerçants inquiets

C'est effectivement ce qu'observe Simone Robichaud, propriétaire d'un restaurant, mais le moindre changement d'horaire du traversier pourrait avoir des conséquences sur ses revenus : S’ils arrivent trop tôt à Yarmouth, ils ont déjà déjeuné à bord du bateau, donc ils n’arrêtent pas dînez parce qu'ils n'ont pas faim.

Pour l'instant, il n'y a pas de contrat signé avec Bar Harbour. Bay Ferries doit encore surmonter quelques obstacles.

En attendant, la communauté a plusieurs questions sans réponse par rapport à la prochaine saison touristique.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet