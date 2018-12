L’équipe appartient au Groupe Aquilini, également propriétaire des Canucks de Vancouver, dans la Ligue nationale de hockey.

Une équipe aux couleurs locales

L’identité des joueurs et de la direction, de même que les couleurs de l’équipe ont été dévoilées samedi à l’aréna Rogers de Vancouver, peu avant une partie de hockey opposant les Canucks aux Stars de Dallas.

L’uniforme des Titans de Vancouver sera bleu, vert et blanc, des couleurs qui tentent de représenter « la verdure de Vancouver entourée par l’océan Pacifique », selon l'équipe.

Le logo arbore, quant à lui, la tête d’un Sasquatch, une créature géante mythique mi-homme, mi-singe, portant la lettre « V » sur le nez et ayant une chaîne de montagnes pour crinière.

« Nous voulions donner [aux Titans] une identité qui trouve écho chez les partisans de la côte nord-ouest », a expliqué le directeur du Groupe Aquilini, Francesco Aquilini.

Nouvelle saison

La ligue Overwatch lancera sa saison 2019 le 14 février. En juillet 2018, le premier championnat et son grand prix d’un million de dollars américains ont été remportés par l’équipe londonienne par la marque de 3-0 contre l’équipe de Philadelphie.

Cette dernière a tout de même remporté 400 000 $ US. L’épreuve s’est déroulée à guichets fermés au Barclays Center de Brooklyn, N.Y., une salle multisports de plus de 15 000 places accueillant notamment les matchs des Islanders de New York de la Ligue nationale de hockey.

Une ligue autour d’un seul jeu

La ligue de sports électroniques Overwatch a été créée par les développeurs du jeu du même nom, Blizzard Entertainment, à qui l’on doit aussi la création des jeux World of Warcraft et Starcraft. À lui seul, Overwatch compte plus de 30 millions de joueurs.

À son inauguration, lors de la saison 2018, la ligue Overwatch comptait 12 équipes, réparties entre deux divisions.

Équipes de la ligue de sports électroniques Overwatch (en 2018, avant l'expansion) Division Atlantique L’Uprising de Boston (États-Unis)

Le Mayhem de la Floride (États-Unis)

Les Outlaws de Houston (États-Unis)

Le Spitfire de Londres (Royaume-Uni)

L’Excelsior de New York (États-Unis)

Le Fusion de Philadelphie (États-Unis) Division Pacifique Le Fuel de Dallas (États-Unis)

Les Gladiators de Los Angeles (États-Unis)

Le Valiant de Los Angeles (États-Unis)

Le Shock de San Francisco (États-Unis)

Le Dynasty de Séoul (Corée du Sud)

Les Dragons de Shanghai (Chine)

Avec l’ajout des équipes de Vancouver et de Toronto, au Canada, d’Atlanta et de Washington, aux États-Unis, de Paris, en France, ainsi que de Chengdu, Guangzhou et Hangzhou en Chine, la ligue Overwatch comptera en tout 20 équipes pour la saison 2019.