Un texte de Roxanne Simard

Une première collision s'est produite à 11 h 38 à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix entre deux véhicules. Une personne a été blessée légèrement, précise la Sûreté du Québec.

Une heure plus tard, vers 12 h 30, un accident a été signalé à Sainte-Jeanne-d'Arc entre deux véhicules. Cette fois, quatre personnes ont subi des blessures mineures. Selon les policiers, deux personnes ont été transportées au centre hospitalier d'Alma.

On ne connaît pas la cause exacte de ces deux accidents, mais les conditions routières pourraient être en cause. La visibilité est réduite sur la route 169 et la chaussée est enneigée.