Un texte de Tanya Neveu

Elle a remporté le scrutin tenu le 30 novembre contre deux autres candidats. Le détail du vote sera connu dans les prochains jours.

Lisa Robinson, élue pour une période de quatre ans, est la deuxième femme à occuper ce poste à Wolf Lake. Elle souhaite être à l'écoute des membres de sa communauté.

Il y a plusieurs dossiers que je tiens à faire avancer. Un de ceux-ci est d'informer et d'inclure les membres de notre communauté dans les prochaines décisions. On veut les écouter et travailler avec eux , promet la nouvelle cheffe.

Elle veut aussi mettre en place un plan d'action pour faire en sorte que Wolf Lake soit reconnu comme un territoire.

Il faut honorer nos familles et notre communauté. Lisa Robinson

La communauté de Wolf Lake n'a pas d'assise territoriale. Elle compte 240 membres, dont plusieurs habitent au sud du Témiscamingue.

Le chef sortant Harry St-Denis est décédé récemment à la suite d'un malaise cardiaque.