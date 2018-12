Le porte-parole de la police de Thunder Bay, Chris Adams, a déclaré que les policiers étaient au courant de l'existence de la vidéo et qu’une enquête était en cours. Il a toutefois refusé de fournir plus de détails sur l'enquête.

La vidéo qui circule en ligne semble montrer un agent de police de Thunder Bay et un ambulancier se tenant au-dessus d'une personne menottée à une civière.

Le policier et l'ambulancier semblent tenir les bras de la personne. Dans la vidéo, on peut entendre l'officier crier: « Ça suffit! ». Par la suite, on peut y voir le policier avoir un contact physique avec la personne.