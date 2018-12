Les élèves pourront aller en classe dans l’édifice qui abritait jusqu’à récemment l’École de la fonction publique du Canada et la Cour martiale, mettant ainsi fin à la cohabitation avec les étudiants de l’École secondaire de l’Île.

Le Centre Asticou, même s’il était autrefois une polyvalente, a dû subir quelques mises à niveau pour accueillir les jeunes étudiants, comme l’aménagement de locaux et de laboratoires, l’ajout de casiers ainsi que des travaux de plomberie.

Une bibliothèque a été aménagée au Centre Asticou pour les élèves. Photo : Radio-Canada/Rachel Gaulin

Rappelons que l'École secondaire Mont-Bleu avait encaissé de lourds dommages après un incendie survenu le 21 septembre lors du passage de tornades dans la région.

Même si le bail de la CSPO arrive à échéance en juin 2019, les intervenants dans le dossier soulèvent la possibilité de garder les jeunes étudiants au Centre lors de la prochaine année scolaire.

On a des négociations actuellement, parce qu’on ne sait jamais. L’école Mont-Bleu a été lourdement endommagée, donc on aimerait ça que [les élèves] restent tout le long [des travaux]. Tant que ce ne sera pas fini, on va rester ici , souligne le président de la CSPO, Mario Crevier.

On a relocalisé nos gens pour qu’ils soient bien. La demande officielle qu’on a eue [de la part de la CSPO] au niveau du gouvernement fédéral, c’est pour l’année scolaire 2018-2019, mais on est très bien conscients […] qu’il peut y avoir beaucoup de délais , ajoute le directeur général des relations avec les clients et de la gestion de la demande chez Service public et Approvisionnement Canada, Jean-François Lymburner.

Une partie du Centre Asticou abrite toujours des fonctionnaires, malgré l'arrivée des élèves. Photo : Radio-Canada/Rachel Gaulin

Par ailleurs, des documents obtenus par Radio-Canada en novembre invoquent la possibilité de démolir l'école secondaire pour installer de façon permanente les élèves de Mont-Bleu au Centre Asticou.

Les élèves heureux de s'établir dans leurs nouveaux locaux

Des centaines de parents et d’élèves ont profité des portes ouvertes du Centre Asticou dimanche pour venir faire le tour des lieux et commencer à déposer leurs effets personnels dans leur casier.

Même s’ils peuvent sembler banals, ces espaces de rangement font le bonheur des jeunes qui s’installeront au Centre pour le reste de l’année, puisqu’ils n’en avaient pas à l’École secondaire de l’Île.

C’est vraiment bien qu’on ait des casiers maintenant, parce que j’avais mal aux épaules à force de tout traîner partout , raconte Hannah-Georgette Saha.

Hannah-Georgette Saha est particulièrement heureuse d'avoir à nouveau accès à un casier. Photo : Radio-Canada

Les élèves ne se laissent pas non plus décourager par leur troisième rentrée de l’année 2018.

On peut s’adapter, même s’il y a eu un incendie [...] On est capable de s’adapter et réussir ici comme si c’était l’ancienne école , pense Diego Sarava.

Diego Sarava croit qu'il est possible de s'adapter à la nouvelle école. Photo : Radio-Canada

C’est comme si on était une grosse famille. Déménager, ça nous fait changer d’environnement et ça nous a rapprochés encore plus , croit quant à elle Zoé Ouellet.

Zoé Ouellet croit que les élèves de Mont-Bleu sont plus proches maintenant à cause des déménagements à répétition. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Claudine Richard