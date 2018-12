Un texte de Laurence Royer d’après les informations de François Robert

Lors de l'évènement, les personnes qui envisagent une carrière de pompiers peuvent obtenir de l’information sur le métier et sur le fonctionnement d’une caserne. Des responsables de l’embauche sont également sur place pour récolter les curriculum vitae et pour s’entretenir avec les aspirants pompiers.

La population est invitée à visiter la caserne et à s'informer sur le travail de pompier. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le chef du Service de sécurité incendie de Sept-Îles, Denis Jutras, aimerait au moins ajouter une dizaine de pompiers à son équipe. Il affirme que, comme de nombreux autres employeurs au Québec, la caserne de Sept-Îles subit les contrecoups de la pénurie de main-d'œuvre.

Pour convaincre les intéressés de se joindre à son équipe, Denis Jutras explique aux aspirants pompiers qu'ils seront appelés à faire beaucoup plus que combattre les incendies. On fait de la détection de gaz, on fait des sauvetages hors route, en espace clos ou en hauteur, des accidents automobiles, des déversements de produits dangereux.

Des pompiers sont aussi sur place pour discuter avec les visiteurs. Ian-Frédéric Roireau travaille à la caserne de Sept-Îles depuis un an et demi. Il vante le métier de pompier à ceux qui souhaiteraient se joindre à l’équipe.

J'ai sauvé un chien avec mon capitaine. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que cela. J'ai sauvé un être vivant, c'est vraiment valorisant. Ian-Frédéric Roireau

Le pompier Ian-Frédéric Roireau montre les équipements de la caserne à des visiteurs. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Il ajoute que les pompiers de Sept-Îles sont, pour lui, une deuxième famille.

Marc-André Collin, était l’un des premiers à visiter la caserne dimanche. Pour lui, devenir pompier est un rêve d’enfance. Ça semble être vraiment être le fun alors je me suis dit que j’allais m'essayer, dit-il en souriant. Je pense que c'est le rêve d'enfant à tout le monde.

Marc-André Collin s'informe sur le travail de pompier. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L'activité de recrutement se poursuit jusqu'à 14 h dimanche et reprendra entre 18 h et 20 h lundi soir.