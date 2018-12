Selon certains psychologues, dont Michael Ranney, professeur au Département de psychologie de l’Université de Berkeley, en Californie, il existe un certain nombre de raisons qui expliquent pourquoi la plupart des gens nient l’évidence.

Parmi celles-ci se trouve la prévalence d'informations trompeuses ou erronées sur le sujet qui circulent sur Internet.

Si les gens partagent de fausses informations – sans en avoir conscience –, c’est parce qu’elles représentent leur vision du monde. Ce phénomène s’appelle le biais de confirmation.

Pour le professeur, il y a aussi un simple manque de connaissances. À cette fin, il a créé le site web How Global Warming Works, qui propose de courtes vidéos expliquant les mécanismes du réchauffement planétaire.

Toutefois, pour Matto Mildenberger, professeur adjoint de sciences politiques à l'Université de Californie à Santa Barbara, ce « déficit d’information » n’explique pas tout.

D’après lui, il semble que, pour résoudre le problème, il faut que les citoyens aient accès à des personnes de confiance. « Je ne parle pas de scientifiques. Je parle des gens de communautés locales », dit-il.

Il y a quelque chose d'autre qui peut être en jeu sur le plan du subconscient et qui nous permet de ne pas tenir compte des preuves qui sont devant nous.

Paul Thagard, professeur émérite au Département de philosophie de l'Université de Waterloo et spécialisé en sciences cognitives, évoque « l’inférence motivée ».

Bien qu'il y ait un consensus sur le fait que le changement climatique se produit et que les humains l'exacerbent, il y a encore des gens – y compris des politiciens – qui refusent de reconnaître les preuves.

« Les motivations varient selon qui vous êtes », dit Paul Thagard. « Si vous êtes un politicien conservateur, vous ne voulez simplement pas croire [au changement climatique], car s'il y a vraiment un changement climatique causé par l'activité humaine, le gouvernement devrait prendre des mesures pour y remédier », ajoute-t-il.

Il existe aussi certaines craintes qui empêchent les gens d’agir. Les personnes dont l’emploi est lié aux énergies fossiles, par exemple, peuvent craindre qu'à terme leur emploi soit menacé.

D'autres pourraient ne pas vouloir que le gouvernement prenne leur l'argent pour financer la transition énergétique.

M. Mildenberger affirme que, même s'il existe de nombreuses informations sur les changements climatiques, il est essentiel de les communiquer efficacement, sans pour autant dépeindre un scénario sombre.

« Il faut communiquer la gravité de la menace climatique, tout en donnant aux gens le sentiment qu’ils peuvent agir », dit-il.

M. Ranney a également évoqué le sentiment de responsabilisation lorsqu'il s'agit d'accepter le changement climatique.