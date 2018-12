La police de Timmins cherche à localiser Mallita Lockery, âgée de 49 ans et mesurant 1,70 mètre. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds.

Les policiers cherchent également à localiser Melanie Belair, âgée de 37 ans et mesurant 1,67 mètre.

La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un pantalon de pyjama rose, une veste noire, des bottes brunes et un chapeau rouge et vert à rayures jaunes.

Taylor Lebrun, âgée de 25 ans, est également recherchée.

La dernière fois qu'elle l'a vue, elle portait un chandail à capuchon gris, un pantalon noir, des chaussures de course noire et rose et un chapeau violet.