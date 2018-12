Les bénévoles ont cogné à environ 36 000 portes à Granby et dans les environs pour amasser des denrées pour les personnes dans le besoin.

Les dons de la population vont permettre de venir en aide à des milliers de personnes tout au long de l'année.

Le mois de décembre, c'est sûr que c'est notre plus gros mois de l'année. On peut atteindre de 40 à 50 dépannages par jour. Mais tout au long de l'année, les besoins sont là. On aide plusieurs milliers de personnes par année avec des dépannages alimentaires, souligne Éric Vachon de SOS dépannage.

Les bénévoles sont nombreux à participer à faire le tri des denrées Photo : Radio-Canada

Au niveau de l'aide alimentaire, ça peut être aussi simple qu'un parent tombe malade et un parent doit arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant. Ça peut être à la suite d'un accident de la route , illustre M. Vachon.

Si la collecte a lieu dimanche, l'opération guignolée se poursuivra au cours des deux prochains jours, car il faut trier et entreposer les denrées.