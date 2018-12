Les réparations ont commencé cette fin de semaine. D'autres jours sont nécessaires pour rétablir l'électricité dans l'école, indique la coordonnatrice aux relations stratégiques du Disctrict scolaire francophone du nord-est (DSFNE), Annie LeBlanc-Lévesque.

On a fait le plus vite possible, même les entrepreneurs se sont déplacés pendant la fin de semaine. Annie LeBlanc-Lévesque, coordonnatrice aux relations stratégiques du DSFNE