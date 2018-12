C'est ce qu'a constaté le Groupe ÉCOcitoyen qui fait la tournée des écoles de la municipalité depuis cinq ans.

Lors de la tournée scolaire Visez vert, en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda, un animateur expose aux élèves les méthodes de gestion des matières résiduelles en vue de les sensibiliser à une consommation responsable.

Le directeur du Groupe ÉCOcitoyen (GECO), Maurice Duclos. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Le directeur du GÉCO, Maurice Duclos, a constaté que les élèves ont une très bonne idée des méthodes de recyclage.

Il croit aussi que la tournée peut aider à influencer les parents.

Déjà à 10 ou 11 ans, les jeunes de 5e année sont vraiment allumés, ils en savent déjà pas mal. Maurice Duclos du Groupe ÉCOcitoyen

Ils sont nés dans le recyclage, contrairement aux gens de ma génération où le recyclage n'existait même pas. Ces élèves-là de 10 ans ramènent ça à la maison, pour qu'il y ait des discussions autour de la table avec les parents. [L'objectif] c'est de ramener ça à la maison et dire on est capables maintenant de [recycler], savez-vous qu'on peut recycler les stylos et les marqueurs, avant les gens mettaient ça aux déchets , dit-il.

L'organisme estime avoir rencontré jusqu'à maintenant près de 2000 élèves.