Réécoutez le reportage gagnant diffusé le 27 mai 2018 à l’émission Désautels le dimanche.

Marie-France Abastado s’est rendue au Sénégal où près du tiers des femmes sont excisées. Dans certaines régions du sud, comme à Kolda, elles le sont encore quasiment toutes. Mais le phénomène est en recul grâce au travail acharné de militantes anti-excisions. Elle a rencontré celles et ceux qui se battent, chacun à leur façon, pour qu’on y mette fin.

Voici les quatre autres reportages qui étaient en lice dans la finale du concours :

RTBF – Les forains

Aujourd’hui, la Belgique compte plus d’un millier de forains. Une passion transmise de génération en génération, qui s’apprend dès l’enfance sur les stands avec les parents. Jean-Marc Vierset et Nicole Debarre, de la RTBF, ont suivi Thomas Delforge et son épouse à la Foire de Liège où ils gèrent un stand de jeux Luna-Park.

RADIO FRANCE – Venezuela, la route de l’exode

Benjamin Illy de Radio France a suivi les milliers de Vénézuéliens qui fuient leur pays pour se réfugier au Pérou, en Équateur ou en Colombie.

RTS – École inclusive, le combat quotidien de Romain, atteint de myopathie

Intégrer des enfants handicapés dans des classes ordinaires. La Suisse le fait au compte-goutte et les cantons prennent du retard dans les normes d’encadrement. Pierre Crevoisier et Francesca Argiroffo ont suivi Romain, un petit garçon de neuf ans atteint de myopathie.

RFI – YouTubeurs en famille

Sur YouTube, on trouve des chaînes familiales créées par des parents qui mettent en scène leur vie privée et celles de leurs enfants. Certains de ces YouTubeurs familiaux font maintenant, de leurs tranches de vie privée partagées sur Internet avec leurs abonnés, un vrai métier. Éric de Salve, de RFI, les a rencontrés.

Écoutez les reportages finalistes présentés à l'émission Désautels le dimanche.