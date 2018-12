Selon Environnement Canada, les accumulations de neige pourront atteindre 20 cm.

Transport Québec indique sur son site Internet que la route 101 et enneigée et la visibilité y est réduite, ce qui pourrait compliquer les déplacements.

La Sûreté du Québec (SQ) appelle les automobilistes à faire preuve de prudence.

Les conditions routières peuvent se détériorer rapidement. On rappelle aux automobilistes de faire preuve de grande prudence sur la route, de prévoir leurs déplacements, et de ralentir, de garder la distance entre les véhicules, d'allumer les phares de jour et de se déplacer seulement si c'est nécessaire , explique le sergent Louis-Philippe Bibeau de la SQ.