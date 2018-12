Un texte de Laurence Royer d’après un reportage d’Isabelle Damphousse

Le puits de surface de la résidence familiale de Mario Beaudet, à Saint-Joseph-de-Lepage, est à sec depuis le 13 septembre. Mario Beaudet a installé un réservoir d’eau dans une remorque pour s’approvisionner en eau pour ses besoins ménagers.

Cependant, pour résoudre le problème de façon permanente, il a décidé de forer un puits artésien. Il a toutefois dû prendre son mal en patience puisque les puisatiers de la région ne dérougissent pas et leurs clients doivent patienter.

Les réserves d'eau de Mario Beaudet Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

C’est du jamais vu pour Alain Lizotte, qui travaille dans le domaine depuis 45 ans. Il affirme avoir reçu une quinzaine d’appels depuis le début de la saison froide.

Je ne me rappelle pas d'avoir foré des puits qui manquaient d'eau au mois de novembre. Alain Lizotte, président de l'entreprise Bernard Lizotte et fils

Selon lui, le temps sec des deux derniers étés, combiné à l'arrivée hâtive du temps froid cette année, explique le manque d’eau dans les puits.

Même si les affaires sont bonnes pour son entreprise, Alain Lizotte est inquiet pour l'état des réserves d'eau dans la région.

Selon lui, les puits qui sont creusés pendant le temps froid ne pourront pas se remplir avant le printemps. De plus, si la fonte des neiges est hâtive au printemps, le sol encore gelé pourrait empêcher les puits de se remplir.

Ça va s'en aller dans les ruisseaux, on n’aura pas encore de recharge et ça peut amener d'autres problèmes encore. Alain Lizotte, président de l'entreprise Bernard Lizotte et fils

Alain Lizotte est président de l'entreprise de forage Bernard Lizotte et fils. Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

De plus, à ce temps-ci de l’année, le travail est plus difficile pour les puisatiers. On est obligé de travailler durant ses périodes qui sont froides, c'est plus difficile, affirme Alain Lizotte. On est obligé d'utiliser de l'eau chaude. C'est plus difficile pour les hommes.

Alain Lizotte ajoute qu’il sera difficile, voire impossible, de creuser des puits lorsqu’il fera très froid. Les personnes qui manquent d’eau pendant l’hiver devront, par exemple, remplir leurs puits avec des citernes ou se munir d’un réservoir comme Mario Beaudet.