Je ne peux pas croire que c'est vrai. C'est un immense honneur , a commenté M. Moir. Nous ne pouvons pas croire que nous avons notre étoile sur l'Allée des célébrités. Nous sommes très emballés .

Mme Virtue dit espérer que son long partenariat de 21 ans avec M. Moir ait inspiré une nouvelle génération d'athlètes canadiens.

La particuliarité du mouvement olympique et le sport, en général, c'est qu'il y a toujours une autre histoire qui se déroule, un autre athlète qui arrive, qui est encore plus inspirant et qui en donne plus au public canadien , a-t-elle dit. Nous sommes tellement chanceux de faire partie de quelque chose de plus grand .

Le comédien Seth Roger a partagé son étoile avec son meilleur ami d'enfance et partenaire d'écriture, Evan Goldberg. Les deux hommes ont grandi à Vancouver, là où ils ont commencé à écrire des scénarios de films, y compris la comédie Supermalade.

Je préférerais recevoir cet honneur seul, pour être honnête, et ne pas partager la vedette avec Evan , a plaisanté l'acteur.

Evan Goldberg et Seth Rogan. Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Tous deux ont exprimé leur soutien à la légalisation du cannabis au Canada, ajoutant que les autres pays devraient faire de même.

C'est bien et nous sommes super excités. C'est génial que (le Canada) mène la charge , a déclaré M. Goldberg.

Au cours de la cérémonie qui a suivie, plusieurs artistes canadiens, comme Barenaked Ladies, ont présenté des numéros. Le chanteur du groupe, Ed Robertson, a dit qu'une chanson a été composée pour être interprétée par Chris Hadfield.

L'astronaute se dit reconnaissant de recevoir une étoile sur l'Allée des célébrités, d'autant qu'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale canadien sera écrit cette semaine lorsque le Canadien David St-Jacques s'envolera vers la Station spatiale internationale.

Je reconnais que la vie se passe par étapes et que les gens ont leur chance. Et quand on a les rames, on doit pousser fort. Quand on parvient à un certain stade, on réalise qu'il fait les remettre à quelqu'un , a-t-il raconté. J'ai très hâte de voir [ Saint-Jacques ] quitter la Terre avec succès et commencer sa grande aventure hors de la planète .

Les autres personnes honorées sont le chanteur et compositeur Andy Kim, le milliardaire Jimmy Pattison, la comédienne Andrea Martin et la chanteuse Jessie Reyez. Une étoile a été décernée de façon posthume du chanteur et compositeur montréalais Leonard Cohen.