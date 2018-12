Environnement Canada a émis un avertissement pour les rives nord et sud de Québec.

Les précipitations débuteront à compter de la nuit de samedi à dimanche pour les secteurs plus au sud, alors que les zones plus au centre et vers l'est verront la pluie débuter en cours de journée.

« Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses », rappelle Environnement Canada.